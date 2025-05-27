18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

11 детей из лагеря под Пермью попали в больницы с отравлением

После отравления в лагере «Орленок» в Усть-Качке 11 детей попали в больницы. Медики оценивают их состояние как стабильное, ближе к удовлетворительному, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

Freepik

Пару дней назад у нескольких отдыхающих в лагере детей обнаружили признаки кишечной инфекции. По данным издания Properm.ru, симптомы были обнаружены у 38 детей.  

Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование: отобрали пищевые пробы, провели комплекс лабораторных исследований. В следственном комитете Пермского края возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: