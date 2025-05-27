11 детей из лагеря под Пермью попали в больницы с отравлением

Пару дней назад у нескольких отдыхающих в лагере детей обнаружили признаки кишечной инфекции. По данным издания Properm.ru, симптомы были обнаружены у 38 детей.

Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование: отобрали пищевые пробы, провели комплекс лабораторных исследований. В следственном комитете Пермского края возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).