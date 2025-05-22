В Пермском крае запретят продажу энергетиков в больницах, театрах и школах

Запрет на продажу начнет действовать с сентября 2025 года. За его нарушение предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в Пермском крае запрещено продавать несовершеннолетним энергетики и другие безалкогольные тонизирующие напитки.