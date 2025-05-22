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В Пермском крае запретят продажу энергетиков в больницах, театрах и школах

В Пермском крае введут новые ограничения на розничную продажу энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков. Их запретят в образовательных, медицинских, спортивных организациях и учреждениях культуры. Соответствующий проект закона парламентарии поддержали в двух чтениях. 

Freepik

Запрет на продажу начнет действовать с сентября 2025 года. За его нарушение предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в Пермском крае запрещено продавать несовершеннолетним энергетики и другие безалкогольные тонизирующие напитки.

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