В этом году на Аллее Славы установят шесть плит: две из них посвящены театральным деятелям

По традиции 12 июня на Алее Доблести и Славы в Перми, расположенной в центральном квартале эспланады, установят шесть плит в честь выдающихся деятелей региона, рассказали в пресс-службе городской администрации.
В этом году Аллея Славы пополнится звездами в честь:
- Абрама Быховского — директора Государственного союзного завода им. Молотова № 172, Герою Социалистического Труда
- Леонида Фарбера — руководителя строительства и первого директора флагмана кабельной промышленности страны, завода «Камкабель»
- Ивана Бобылева — народного артиста СССР, Почетного гражданина Пермской области, художественного руководителя Пермского академического театра драмы (1967-2004)
- Анны Рудаковой — главного врача «Ордена «Знак Почета» Пермской областной клинической больницы» (1967-1989)
- Георгия Воронова — профессора, доктора географических наук, заслуженного эколога РФ, создателя заповедников «Басеги» и «Вишерский»
- Евгения Панфилова — выдающегося хореографа, одного из основоположников российского современного танца, создателя пермского театра «Балет Евгения Панфилова»
Памятные плиты в Перми закладывают с 2008 года. В честь 285-летия города на городской эспланаде появилась Аллея Доблести и Славы. Она делится на три блока: Историческая Аллея, Аллея славы и Аллея труда.
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