В этом году на Аллее Славы установят шесть плит: две из них посвящены театральным деятелям

В этом году Аллея Славы пополнится звездами в честь:

Абрама Быховского — директора Государственного союзного завода им. Молотова № 172, Герою Социалистического Труда

Леонида Фарбера — руководителя строительства и первого директора флагмана кабельной промышленности страны, завода «Камкабель»

Ивана Бобылева — народного артиста СССР, Почетного гражданина Пермской области, художественного руководителя Пермского академического театра драмы (1967-2004)

Анны Рудаковой — главного врача «Ордена «Знак Почета» Пермской областной клинической больницы» (1967-1989)

Георгия Воронова — профессора, доктора географических наук, заслуженного эколога РФ, создателя заповедников «Басеги» и «Вишерский»

Евгения Панфилова — выдающегося хореографа, одного из основоположников российского современного танца, создателя пермского театра «Балет Евгения Панфилова»

Памятные плиты в Перми закладывают с 2008 года. В честь 285-летия города на городской эспланаде появилась Аллея Доблести и Славы. Она делится на три блока: Историческая Аллея, Аллея славы и Аллея труда.