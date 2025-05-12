В колонне «Бессмертного полка» прошло более 50 тысяч человек

Участники двигались по Комсомольскому проспекту, Октябрьской площади, улице Ленина и закончили путь у главной сцены у Театра-Театра. По данным пресс-службы администрации Перми, в колонне «Бессмертного полка» со штандартами и фотографиями родных и близких – участников Великой Отечественной войны шли более 50 тыс. человек.

В этом году действовало более 10 форматов, чтобы почтить память героев в День Победы. Среди них: «Бессмертный полк» онлайн с трансляцией в интернете и на городских медиафасадах, «Стена памяти» в учреждениях, школах, колледжах и вузах, «Бессмертный автополк».