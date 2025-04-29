Магазины предупредили о том, что нельзя повышать цены на мясо перед майскими праздниками

«Ведомство напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни», — объяснили в пресс-службе ФАС. Информацию передали в крупные торговые сети и отраслевые объединения.

Напомним, осенью 2023 года УФАС проверяла обоснованность цен у нескольких производителей на мясо курицы.