18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Гриль-бар оштрафовали после того, как в нем отравился блогер Андрей Гликоген

Пермский гриль-бар получил штраф после отравления в нем блогера и телеведущего канала «Карусель» Андрея Гликогена. Речь о «Шашлыкoff».

Официальная группа Андрея Гликогена/ВКонтакте

В начале апреля Гликоген выступал в Перми. После трапезы в «Шашлыкoff», блогеру стало плохо, в Москве его состояние значительно ухудшилось. Его госпитализировали. По данным 59.RU на 28 апреля, Андрей Гликоген до сих пор находится в больнице.

Представители блогера подали жалобу в Роспотребнадзор. На днях стали известны результаты проверки: обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе заведения. Как сообщает 59.RU, владельцу выписали административный штраф, но его сумма неизвестна.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: