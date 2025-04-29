Гриль-бар оштрафовали после того, как в нем отравился блогер Андрей Гликоген

В начале апреля Гликоген выступал в Перми. После трапезы в «Шашлыкoff», блогеру стало плохо, в Москве его состояние значительно ухудшилось. Его госпитализировали. По данным 59.RU на 28 апреля, Андрей Гликоген до сих пор находится в больнице.

Представители блогера подали жалобу в Роспотребнадзор. На днях стали известны результаты проверки: обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе заведения. Как сообщает 59.RU, владельцу выписали административный штраф, но его сумма неизвестна.

Информационный обзор редакции.