На трассе Пермь-Екатеринбург выгуливали слонов

Выяснилось, что слоны — артисты цирка, который едет на гастроли в Пермь. «Не доехали буквально 60 км до Перми, случилась вынужденная остановка из-за случайной поломки, но все исправим», — рассказал в телеграм-канале один из артистов шоу слонов, дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов. Кстати, большого слона на видео зовут Марго, а двух других — Претти и Одри (самая маленькая).

Недавно мы рассказывали о переезде тропических птиц готовят к переезду в новый зоопарк на Нагорном.

Информационный обзор редакции.