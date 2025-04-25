На трассе Пермь-Екатеринбург выгуливали слонов

Гуляющие вдоль трассы Пермь — Екатеринбург, недалеко от поселка Кылосово, озадачили местных жителей. Проезжавший мимо мужчина снял их на видео и поделился в социальных сетях.
Выяснилось, что слоны — артисты цирка, который едет на гастроли в Пермь. «Не доехали буквально 60 км до Перми, случилась вынужденная остановка из-за случайной поломки, но все исправим», — рассказал в телеграм-канале один из артистов шоу слонов, дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов. Кстати, большого слона на видео зовут Марго, а двух других — Претти и Одри (самая маленькая).
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Информационный обзор редакции.
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