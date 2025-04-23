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По решению суда закрыли кафе «Гости» на Куйбышева

Кафе «Гости», которое находится в историческом здании на Куйбышева, временно закрыли. На заведение пожаловалась местная жительница. По ночам ей мешает шум от работы вентиляции, которая установлена прямо напротив окон.

Гости/ВКонтакте

Специалисты Роспотребнадзора замерили уровень шума: он действительно превышает предельно допустимые значения в квартире женщины.

Собственник кафе объяснил, что уже установил шумоизоляцию. Несмотря на это, «Гости» решено было закрыть на 30 суток, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Информационный обзор редакции.

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