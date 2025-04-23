По решению суда закрыли кафе «Гости» на Куйбышева

Специалисты Роспотребнадзора замерили уровень шума: он действительно превышает предельно допустимые значения в квартире женщины.

Собственник кафе объяснил, что уже установил шумоизоляцию. Несмотря на это, «Гости» решено было закрыть на 30 суток, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Информационный обзор редакции.