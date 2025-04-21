Скончалась последняя представительница династии Строгановых

В Пермском землячестве рассказали, что баронесса Элен де Людингаузен-Строганова в 1992 году основала Международный Строгановский благотворительный Фонд, который занимался реставрацией старинных зданий, когда-то принадлежавшим почетной династии. Среди них — Строгановский дворец в Санкт-Петербурге и памятники архитектуры в Пермском крае.

Сама Элен де Людингаузен-Строганова не раз посещала Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор — строгановские месте в Пермском крае, а также Соликамск, Чердынь, Ныроб. В 2006 году была инициаторов и спонсором «Строгановской регаты», а в 2016-м была избрана почетным членом Пермского землячества.

Информационный обзор редакции.