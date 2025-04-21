18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Скончалась последняя представительница династии Строгановых

20 апреля умерла Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна) — последняя представительница знаменитого рода Строгановых, промышленников, сыгравших большую роль в развитии промышленности Пермского края.

Пермское землячество/ВКонтакте
Пермское землячество/ВКонтакте

В Пермском землячестве рассказали, что баронесса Элен де Людингаузен-Строганова в 1992 году основала Международный Строгановский благотворительный Фонд, который занимался реставрацией старинных зданий, когда-то принадлежавшим почетной династии. Среди них — Строгановский дворец в Санкт-Петербурге и памятники архитектуры в Пермском крае.

Сама Элен де Людингаузен-Строганова не раз посещала Ильинское, Усолье, Орел, Пыскор — строгановские месте в Пермском крае, а также Соликамск, Чердынь, Ныроб. В 2006 году была инициаторов и спонсором «Строгановской регаты», а в 2016-м была избрана почетным членом Пермского землячества.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: