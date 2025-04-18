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Химчистке придется заплатить пермячке 400 тысяч рублей за куртку Brunello Cucinelli

Жительница Перми смогла отсудить у химчистки более 400 тыс. рублей за испорченную куртку. Судебные споры длились около года.

Unsplash/The Nix Company

Женщина сдала в химчистку зимнюю куртку итальянского бренда Brunello Cucinelli. Ее стоимость составляет 2,8 тыс. долларов (сейчас это около 220 тыс. рублей). После всех процедур одежда сильно уменьшилась в размере и деформировалась, сообщает «Рифей».

Ответчик объяснил, что на ярлыках куртки Brunello Cucinelli была противоречивая информация об уходе, сама химчистка проводилась по ГОСТу, а клиентку предупредили о возможных последствиях. Но в итоге суд встал на сторону женщины. Теперь химчистка обязана выплатить ей 408 тыс. рублей: в эту сумму входят стоимость куртки, а также штраф и компенсация морального вреда.

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