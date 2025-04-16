Названы слова из Тотального диктанта, в которых пермяки чаще всего допускали ошибки

Каждый восьмой, 119 человек, написали Тотальный диктант на «отлично», 58 из них не допустил ни единой ошибки. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края отметили, что уровень грамотности вырос: в 2024 году «отличником» был каждый двенадцатый.

Организаторы Тотального диктанта рассказали о самых популярных орфографических ошибках в словах: «наутро» (писали «на утро»), корреспондент («кариспандент», «кориспандент»), «экскаватор» («эксковатор»), кашеварила («кошеварила»), «колышущиеся» («колышащиеся»), «постамент» («постомент») и «студент-биолог» (писали без дефиса).

«Текст с точки зрения орфографии был несложным. Пунктуация была сложной, но допускалось очень много вариантов. Поэтому в итоге трудности у пишущих вызвали знаки препинания при оформлении прямой речи, однородных членов с обобщающим словом и без него, пунктуация в бессоюзном сложном предложении, обособление определения в предпозиции — перед определяемым словом. Иногда забывали ставить знаки препинания в сложносочиненном предложении», — отметила председатель экспертной комиссии Тотального диктанта в Перми Юлия Юсупова.

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