В ЗАГСе рассказали, какие космические имена дают новорожденным в Пермском крае

Лидирует среди космических имен Лев — 12-е по величине зодиакальное созвездие. Такое имя в Пермском крае дали 2104 малышам. На втором месте по популярности Майя — звезда в созвездии Тельца: это имя носят 410 девочек. Как отмечают в ЗАГСе, обычное для многих имя Светлана тоже считается космическим, дословно оно обозначает «Свет Земли». В Пермском крае таким именем назвали 139 малышек.

Также в числе популярных имен, связанных с космосом, Венера (16 новорожденных), Луна (12), Марс (8). А еще в Пермском крае есть один малыш Космос.

Информационный обзор редакции.