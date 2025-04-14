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В ЗАГСе рассказали, какие космические имена дают новорожденным в Пермском крае

В комитете ЗАГС Пермского края рассказали о необычных именах, связанных с космосом, которые дают родители новорожденным. Специалисты подвели статистику за последние пять лет.

Unsplash/Gigin Krishnan

Лидирует среди космических имен Лев — 12-е по величине зодиакальное созвездие. Такое имя в Пермском крае дали 2104 малышам. На втором месте по популярности Майя — звезда в созвездии Тельца: это имя носят 410 девочек. Как отмечают в ЗАГСе, обычное для многих имя Светлана тоже считается космическим, дословно оно обозначает «Свет Земли». В Пермском крае таким именем назвали 139 малышек.

Также в числе популярных имен, связанных с космосом, Венера (16 новорожденных), Луна (12), Марс (8). А еще в Пермском крае есть один малыш Космос. 

Информационный обзор редакции.

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