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За зданием краевой прокуратуры нарисовали граффити в честь Паши Техника

За зданием прокуратуры в Перми, на улице Луначарского, появилось граффити, посвященное умершему недавно рэперу и шоумену Паше Технику. На это обратил внимание корреспондент 59.RU.

Ольга Якунчева/59.RU

Граффитисты изобразили на недостроенном здании год рождения музыканта, символ бесконечности, свечу и надпись R.I.P. 

Паша Техник (он же Павел Ивлев) умер в больнице на Пхукете в возрасте 40 лет. Он попал туда после передозировки запрещенными веществами: у музыканта развились пневмония, полиорганная недостаточность и ДВС-синдром. Пашу Техника ввели в искусственную кому, а 5 апреля отключили от аппаратов, которые поддерживали его жизнь.

Информационный обзор редакции.

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