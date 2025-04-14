За зданием краевой прокуратуры нарисовали граффити в честь Паши Техника

Граффитисты изобразили на недостроенном здании год рождения музыканта, символ бесконечности, свечу и надпись R.I.P.

Паша Техник (он же Павел Ивлев) умер в больнице на Пхукете в возрасте 40 лет. Он попал туда после передозировки запрещенными веществами: у музыканта развились пневмония, полиорганная недостаточность и ДВС-синдром. Пашу Техника ввели в искусственную кому, а 5 апреля отключили от аппаратов, которые поддерживали его жизнь.

Информационный обзор редакции.