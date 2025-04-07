Средний возраст вступления в брак увеличился: для женщин он приближается к 30 годам

Также последние годы наблюдается тенденция оформлять брак после 60 лет. В 2024 году в Пермском крае было зарегистрировано 325 таких пар. Возраст самого взрослого жениха в прошлом году составил 89 лет, а невесты — 84 года.

На 41% выросло количество браков, в которых один или оба супруга не достигли совершеннолетия. В 2024 году их было 93.