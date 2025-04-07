Средний возраст вступления в брак увеличился: для женщин он приближается к 30 годам

Средний возраст вступления в брак в Пермском крае увеличивается. По итогам 2024 года для мужчин это 30 лет, а для женщин — 28. Данные комитета ЗАГС по Пермском краю приводит «В курсе.ру». К примеру, в 2020-м средний возраст для вступления в брак у женщин был 27 лет, у мужчин — 29.
Также последние годы наблюдается тенденция оформлять брак после 60 лет. В 2024 году в Пермском крае было зарегистрировано 325 таких пар. Возраст самого взрослого жениха в прошлом году составил 89 лет, а невесты — 84 года.
На 41% выросло количество браков, в которых один или оба супруга не достигли совершеннолетия. В 2024 году их было 93.
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