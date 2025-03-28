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Цены на хлеб в Пермском крае заинтересовали антимонопольщиков

Антимонопольщики будут проверять цены на хлеб в Пермском крае у крупнейших производителей. В этот список попали «Покровский хлеб» и «Первый хлеб».

Freepik

По данным пресс-службы УФАС Пермского края, проверка началась после всероссийского исследования. Федеральные антимонопольщики оценивали крупнейших производителей, выпекающих хлеб недлительного хранения из пшеничной и ржаной муки и их смеси за 2022-2024 год. В список попали более 1,5 тыс. компаний и ИП из 82 регионов России.

Теперь пермская УФАС проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен у «Покровского хлеба» и «Первого хлеба». И в случае чего примет антимонопольные меры.

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