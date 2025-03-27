С сентября могут ограничить продажу энергетиков

Депутаты предложили запретить продажу энергетиков в зданиях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, а также в объектах культуры и спорта. Как сообщает «Коммерсант», если краевой парламент примет законопроект, то он начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Рассматривать его собираются в мае.

Схожий запрет на продажу энергетиков действует сейчас в Тульской, Вологодской, Пензенской, Амурской областях и Еврейской автономной области. В Пермском крае штрафы за нарушение запрета будут начинаться от 15 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. рублей — для юридических.