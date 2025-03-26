Пермяк заказал последний айфон на маркетплейсе, а получил банку кильки

Заказ пермяк сделал еще в ноябре 2024 года на «Мегамаркете»: за новый Apple iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium он заплатил 189,99 тыс. руб. Курьер привез «смартфон» в назначенный срок. Но, как пояснили в пресс-службе краевого суда, провести внешний осмотр заказа и проверить его работоспособность мужчина не смог.

В «Мегамаркете» деньги возвращать отказались, так как продавцом этого товара на маркетплейсе был индивидуальный предприниматель. Он пообещал возместить ущерб, но так и не сделал этого. Пермяк обратился в суд. В итоге с продавца взыскали 189,99 тыс. руб. за товар, а также 25 тыс. руб. компенсации морального вреда. Ответчику также придется заплатить штраф в размере более 107 тыс. руб.