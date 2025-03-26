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Известно, при каких заведениях работает больше всего детских комнат

В Перми становятся популярными детские комнаты при заведениях. За год их количество выросло на 15%. Но по доступности детских комнат Пермь занимает восьмое место среди городов-миллионников: 1,42 на 10 тыс. человек населения.

Freepik

Сейчас в Перми насчитывается 146 мест с детскими комнатами, а в прошлом году было 128. Чаще всего они находятся не в кафе и ресторанах, на долю которых приходится 5%. Судя по данным аналитиков сервиса «Яндекс.Карты», больше всего детских комнат в Перми есть в фитнес-клубах (11%), а также их можно встретить в салонах красоты (3%).

Кстати! В этой подборке мы рассказывали о детских меню в ресторанах и кафе Перми.

Информационный обзор редакции.

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