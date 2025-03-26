Известно, при каких заведениях работает больше всего детских комнат

Сейчас в Перми насчитывается 146 мест с детскими комнатами, а в прошлом году было 128. Чаще всего они находятся не в кафе и ресторанах, на долю которых приходится 5%. Судя по данным аналитиков сервиса «Яндекс.Карты», больше всего детских комнат в Перми есть в фитнес-клубах (11%), а также их можно встретить в салонах красоты (3%).

Кстати! В этой подборке мы рассказывали о детских меню в ресторанах и кафе Перми.

Информационный обзор редакции.