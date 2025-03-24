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Не было даже свидетельства о рождении: девушка всю жизнь жила без документов

В Перми девушка получила свой первый документ — свидетельство о рождении — в 21 год. До этого времени она жила без каких-либо официальных бумаг.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Выяснилось, что мать девушки не обратилась в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка. Детский сад девочка не посещала, обычную школу тоже, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Девушка с 18 лет пыталась получить документы, удостоверяющие личность, и обращалась в разные инстанции. Но факт ее рождения установить можно было только через суд. В итоге ей помогли в аппарате пермского омбудсмена.

«Мы оказали помощь в подготовке пакета документов для защиты прав девушки в суде, где ее интересы представлял адвокат, общественный помощник Уполномоченного. Совместными усилиями нам удалось помочь девушке получить свой первый в жизни документ — свидетельство о рождении», — рассказали в пресс-службе. Теперь в аппарате уполномоченного помогают девушке оформить паспорт.

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