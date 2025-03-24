Не было даже свидетельства о рождении: девушка всю жизнь жила без документов

Выяснилось, что мать девушки не обратилась в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка. Детский сад девочка не посещала, обычную школу тоже, рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Девушка с 18 лет пыталась получить документы, удостоверяющие личность, и обращалась в разные инстанции. Но факт ее рождения установить можно было только через суд. В итоге ей помогли в аппарате пермского омбудсмена.

«Мы оказали помощь в подготовке пакета документов для защиты прав девушки в суде, где ее интересы представлял адвокат, общественный помощник Уполномоченного. Совместными усилиями нам удалось помочь девушке получить свой первый в жизни документ — свидетельство о рождении», — рассказали в пресс-службе. Теперь в аппарате уполномоченного помогают девушке оформить паспорт.