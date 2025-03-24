Пермяки чаще ищут на картах театры, а не кино: делимся результатами исследования

Аналитики 2ГИС проанализировали стоимость и популярность театров и кинотеатров в 16 городах-миллионниках. Поход в кино жителю Пермь обойдется в среднем в 310 рублей. Самые дорогие билеты в Краснодаре (395 руб.) и Волгограде (370 руб.), а самые бюджетные — в Красноярске (200 руб.).

Исследование также показало, что жители Перми больше интересуются театрами: ищут на картах культурные институции чаще, чем кино — 57% против 43%. Выше интерес к театральному искусству только в Казани, где доля поиска составила 64%. Жители остальных городов-миллионников чаще ищут на картах кинотеатры, а не театры — 53,5% против 46,5%.

Кстати! Все новости, которые касаются пермских театров и постановок в них, читайте по ссылке.

Информационный обзор редакции.