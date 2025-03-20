Депутат пригласил Джареда Лето в Пермь и обещал угостить посикунчиками

Депутату нравится творчество и стиль Джареда Лето, а также ему близка позиция музыканта «как человека». «Я приглашаю тебя и твой коллектив приехать к нам в Пермь. Тем более, ты уже был у нас ровно 10 лет назад с потрясающим концертом и даже позвал мою дочь на сцену спеть вместе. Привет тебе, кстати, и от нее тоже», — написал Олег Плотников.

Напомним, Джаред Лето и группа 30 Seconds to Mars выступала в Перми с концертом весной 2015 года. После выступления музыкант гулял по микрорайону Парковый, покупал продукты, посещал «Сковородку» и фотографировался с поклонниками.

Информационный обзор редакции.