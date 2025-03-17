Ozon заплатит пермячке 1,2 миллиона рублей: ее дочь по ошибке заказала подарочные сертификаты

В октябре 2024 года несовершеннолетняя девочка из Березников по ошибке купила три подарочных сертификата Ozon на сумму 830 тыс. руб. Мать оперативно обратилась к представителям маркетплейса с просьбой вернуть деньги. Но в Ozon ей отказали, пояснив, что товар не подлежит возврату.

«На основании Закона о защите прав потребителей суд постановил, что покупка подарочных сертификатов представляет собой предоплату будущих покупок товаров и дает покупателю право приобрести товары в будущем. Согласно закону, авансы не могут удерживаться продавцами, и в случае отказа покупателя от сделки подлежат возврату», — объяснили в Березниковском городском суде, в котором рассматривали этот иск к Ozon.

В итоге суд решил, что 830 тыс. рублей — неосновательное обогащение, поэтому подарочные сертификаты необходимо вернуть. В пользу женщины с Ozon взыскали сумму за сертификаты, а также компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.) и штраф (420 тыс. руб.). Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Информационный обзор редакции.