Психологи и бизнесмены расскажут о своих секретах счастья

На форуме выступят спикеры разных профессий: от предпринимателей до психологов. Каждый из них намерен поделиться своими мыслями и идеями о счастье. Среди выступающих будут, например, актер и музыкант Александр Смирнов, продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева, психолог и руководитель астроклуба Сергей Полищук.

В финале форума театр «Гистрион» планирует показать комедию «Семейные переговоры» (16+).

Информационный обзор редакции. 16+