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Психологи и бизнесмены расскажут о своих секретах счастья

В честь Международного дня счастья в Перми проведут форум, посвященный этому состоянию. Планируется, что событие под названием «Рецепты счастья пермяков» состоится 20 марта на площадке технопарка Morion Digital.

Freepik

На форуме выступят спикеры разных профессий: от предпринимателей до психологов. Каждый из них намерен поделиться своими мыслями и идеями о счастье. Среди выступающих будут, например, актер и музыкант Александр Смирнов, продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева, психолог и руководитель астроклуба Сергей Полищук.

В финале форума театр «Гистрион» планирует показать комедию «Семейные переговоры» (16+).

Информационный обзор редакции. 16+

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