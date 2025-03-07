В налоговой рассказали, в каких сферах работает большинство селфмейд вуман

По статистике ФНС по Пермскому краю, самозанятых около 100 тыс. человек. Они занимаются в основном сферами торговли продукцией собственного производства, красоты и репетиторства. Их средний возраст — 36 лет.

Около 30 тыс. женщин — владелицы малого и среднего бизнеса в Пермском крае, которые обеспечивают рабочими местами почти 40 тыс. человек. По данным налоговой, в числе популярных сфер бизнес-леди — производство кондитерских изделий, сделки с недвижимостью и предоставление различных сервисов. Средний возраст предпринимательниц 43 года.

Женщины-руководители возглавляют более 9 тыс. организаций, которые связаны в основном с торговлей, оказанием услуг и научно-исследовательской деятельностью. Их средний возраст чуть выше, чем у женщин-предпринимательниц, — 47 лет.