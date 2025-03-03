Роспотребнадзор начал проверку «Самоката» в Перми

По данным издания «ВКурсе», поводом для проверки стала жалоба потребителя, поступившая в начале года. В Роспотребнадзоре никак не комментируют эту информацию, пояснив, что проверка еще продолжается. Известно, что она коснулась одного даркстора.

В конце февраля московский Роспотребнадзор также проводил проверки в местных дакрсторах «Самоката». В них обнаружили грубые нарушения требований санитарного законодательства. Тогда было изъято более двух тонн продукции.

Информационный обзор редакции.