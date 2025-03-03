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Роспотребнадзор начал проверку «Самоката» в Перми

Пермский Роспотребнадзор начал проверку сервиса доставки «Самокат». Как уточнили в ведомстве редакции «Прм.Собака.ru», результаты пока неизвестны.

Самокат/ВКонтакте

По данным издания «ВКурсе», поводом для проверки стала жалоба потребителя, поступившая в начале года. В Роспотребнадзоре никак не комментируют эту информацию, пояснив, что проверка еще продолжается. Известно, что она коснулась одного даркстора.

В конце февраля московский Роспотребнадзор также проводил проверки в местных дакрсторах «Самоката». В них обнаружили грубые нарушения требований санитарного законодательства. Тогда было изъято более двух тонн продукции.

Информационный обзор редакции.

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