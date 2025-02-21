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Россельхознадзор выявил нарушения в пяти детских лагерях

Управление Россельхознадзора обнаружило серьезные нарушения при закупке продуктов в пяти детских лагерях Пермского края. Инспекторы установили, что сотрудники учреждений допускают в пищу продукцию, не убедившись, что она сопровождается документами, подтверждающими качество и безопасность.

unsplash.com

В детских лагерях «Новое Поколение», «Сосновый Бор» и «Нечайка» не были надлежащим образом оформлены документы на 27 тонн продукции, включая мясо, молоко, рыбу и яйца. Специалисты Россельхознадзора подчеркивают, что отсутствие корректной регистрации создает риски для безопасности питания детей.

По результатам проверки детским лагерям будут объявлены предостережения. Информация о выявленных нарушениях направлена в Министерство труда и социального развития Пермского края для принятия соответствующих мер.

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