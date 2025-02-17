Цифра дня: 77% пермяков готовы сменить работу в этом году

Особенно активными в стремлении сменить работу выступают молодые специалисты в возрасте 25-34 лет. Среди них 73% нацелены на кардинальную смену трудовой деятельности. К переменам оказались юристы (78%), финансисты и бухгалтеры (76%), административный персонал и кадры из сферы развлечений и массмедиа (по 74%).

Динамика желания сменить не только место работы, но и сферу деятельности демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году о готовности изменить сферу деятельности заявили 54% опрошенных, в 2024 году этот показатель достиг 55%, то в 2025 году составляет уже 63%. К радикальным изменениям готовы: административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%).

При этом только 5% трудящихся в Прикамье уверены, что останутся на текущем месте работы, тогда как в среднем по России этот показатель равен 11%.

Наиболее привлекательными направлениями для профессиональной миграции стали ИТ и государственные организации, каждую из которых выбрали по 10% соискателей.