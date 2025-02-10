18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Перми зафиксирован рост рождаемости в январе 2025 года

В январе 2025 года в Перми отмечен рост рождаемости и количества заключенных браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пермским ЗАГСом.

Shutterstock.com

За первый месяц года в городе родилось 913 детей, что на 2% больше, чем в январе 2024 года (893 ребенка). Лидером по рождаемости стал Свердловский район (226 новорожденных).

Число браков также увеличилось: 416 в январе 2025 года против 336 в январе 2024 года. Смертность, по сравнению с началом 2024 года, снизилась на 6%.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: