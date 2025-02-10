В Перми зафиксирован рост рождаемости в январе 2025 года

За первый месяц года в городе родилось 913 детей, что на 2% больше, чем в январе 2024 года (893 ребенка). Лидером по рождаемости стал Свердловский район (226 новорожденных).

Число браков также увеличилось: 416 в январе 2025 года против 336 в январе 2024 года. Смертность, по сравнению с началом 2024 года, снизилась на 6%.