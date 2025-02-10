В Перми зафиксирован рост рождаемости в январе 2025 года

В январе 2025 года в Перми отмечен рост рождаемости и количества заключенных браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пермским ЗАГСом.
За первый месяц года в городе родилось 913 детей, что на 2% больше, чем в январе 2024 года (893 ребенка). Лидером по рождаемости стал Свердловский район (226 новорожденных).
Число браков также увеличилось: 416 в январе 2025 года против 336 в январе 2024 года. Смертность, по сравнению с началом 2024 года, снизилась на 6%.
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