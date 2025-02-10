Врачи и дворники: названы самые дефицитные профессии в Пермском крае

Аналитики рынка труда фиксируют острую нехватку специалистов рабочих специальностей. Работодатели испытывают нехватку слесарей, сантехников, поваров, кондитеров, автомехаников, андеррайтеров и курьеров. На одну вакансию приходится не более четырех резюме.

Высокая конкуренция отмечается на вакансии юридических департаментов (215 резюме на вакансию), в маркетинге и PR (163), в продуктовой аналитике (106) и IT-директоров (100).

Информационный обзор редакции