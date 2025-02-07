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Траты на свидания в Перми оказались почти такими же, как в Махачкале

Пермь попала в число городов с самыми низкими тратами на свидание. Аналитики 2ГИС посчитали, сколько денег потребуется, чтобы устроить романтический вечер. Исследование проводили в 26 крупнейших городах.

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Организация свидания в Перми обойдется в среднем в 4827 рублей. В эту сумму входят расходы на букет цветов (2,1 тыс. рублей) и романтический ужин в ресторане (2,7 тыс. рублей). Индекс свиданий в Перми равен 15 — столько романтических встреч за год можно провести в городе при среднемесячной зарплате.

Дешевле, чем в Перми, свидания будут стоить в Махачкале (4,3 тыс. рублей) и в Ульяновске (4,7 тыс. рублей). Самые высокие траты на романтические встречи будут у жителей Москвы (6,9 тыс. рублей), Тюмени (5,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (5,8 тыс. рублей).

Информационный обзор редакции.

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