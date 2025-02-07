Траты на свидания в Перми оказались почти такими же, как в Махачкале

Организация свидания в Перми обойдется в среднем в 4827 рублей. В эту сумму входят расходы на букет цветов (2,1 тыс. рублей) и романтический ужин в ресторане (2,7 тыс. рублей). Индекс свиданий в Перми равен 15 — столько романтических встреч за год можно провести в городе при среднемесячной зарплате.

Дешевле, чем в Перми, свидания будут стоить в Махачкале (4,3 тыс. рублей) и в Ульяновске (4,7 тыс. рублей). Самые высокие траты на романтические встречи будут у жителей Москвы (6,9 тыс. рублей), Тюмени (5,6 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (5,8 тыс. рублей).

Информационный обзор редакции.