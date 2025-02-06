В школах до 12 февраля пройдут внеплановые проверки безопасности

Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, во всех школах усилен контрольно-пропускной режим с обязательным нахождением на постах охраны дежурных администраторов. В учреждениях имеются стационарные и ручные металлоискатели, позволяющими обнаруживать металлические предметы и оружие. У охранников есть прямая связь с Росгвардией.

Специалисты проверят документационную обеспеченность и техническую оснащенность школ по вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Также во время проверок будут смотреть, как действует пропускной режим, работают ли системы пожарной безопасности, экстренного оповещения, эвакуации, тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранных систем, металлодетекторов, систем контроля и управления доступом. Подобные проверки ждут спортивные, музыкальные и школы искусств.

До 14 февраля в районах Перми проведут семинары для специалистов психолого-педагогических служб по восстановительным технологиям отработки конфликтных ситуаций в школьной среде.