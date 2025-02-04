В рейтинг работодателей попали 24 компании из Пермского края: знакомим со списком

В рейтинге участвовали более 1,7 тыс. компаний. Их распределяли по численности сотрудников. Лидерами рейтинга в категории «крупнейшие», где работают от 5 тыс. человек, стали «Альфа-банк», ВТБ, X5 Group. На 103-м месте оказался «Уралкалий».

В категорию компаний, где работает от 1 тыс. до 5 тыс. человек, попали «Камский кабель», «Алендвик» и «Пермэнергосбыт». Также в рейтинге сервиса оказались «Пермские насосы», PARMA technologies group, автодилер VERRA, Центральный парк развлечений им. Горького Пермь, «Корпорация ПСС», «Линия 7», «Гриндата» и «Агропроф» — они попали в категорию средних, где трудятся от 250 до 1 тыс. сотрудников.

Еще 12 компаний попали в рейтинг небольших с численностью работников от 100 до 250. В этом списке: «Химпром», Monkey Grinder, Умная логистика», «Prof-IT», кондитерская фабрика «Шоколадная Магия», «Каменный город», транспортная компания ASG, Red cup, «Импортсервис», «Macroscop», «Ресан» (ReSan), сеть зоомагазинов «Мир хвостатых».

Информационный обзор редакции.