18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Пермскому колледжу присвоят имя баскетболиста Сергея Белова

Пермскому колледжу собираются присвоить имя известного пермского баскетболиста и олимпийского чемпиона Сергея Белова. Краевой парламент будет рассматривать этот вопрос в марте.

Министерство физической культуры и спорта ПК/ВКонтакте

Речь о колледже олимпийского резерва Пермского края на улице Сибирская. Ранее с такой инициативой обратились представители образовательного учреждения. Сергею Белову принадлежит идея открыть в колледже «Академию баскетбола», на базе которой в итоге был основан клуб «Парма».

Сергей Белов — баскетболист и тренер, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России. В 1992 году первым из неамериканских игроков был включен в Баскетбольный зал славы им. Дж. Нейсмита. С 1999 по 2005 год был главным тренером «Урал-Грейта».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: