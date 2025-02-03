Пермскому колледжу присвоят имя баскетболиста Сергея Белова

Речь о колледже олимпийского резерва Пермского края на улице Сибирская. Ранее с такой инициативой обратились представители образовательного учреждения. Сергею Белову принадлежит идея открыть в колледже «Академию баскетбола», на базе которой в итоге был основан клуб «Парма».

Сергей Белов — баскетболист и тренер, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и России. В 1992 году первым из неамериканских игроков был включен в Баскетбольный зал славы им. Дж. Нейсмита. С 1999 по 2005 год был главным тренером «Урал-Грейта».