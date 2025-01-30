Социальные выплаты и пособия проиндексируют на 9,5 процентов

В числе мер соцподдержки, которые проиндексируют, — выплаты жителям, работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны, ветеранам трудам, нуждающимся многодетным семьям, супругам участников СВО за рождение ребенка. Также индексация коснется мер поддержки для отдельных категорий учащихся: обеспечения бесплатным питанием, школьной формой и оплатой проезда.

По словам губернатора, с 1 апреля проиндексируют фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, не входящих в указные категории. К ним относятся сотрудники, которые не занимаются напрямую педагогической или медицинской деятельностью, но работают в этой отрасли. Например, юристы, экономисты, инженеры и специалисты, обеспечивающие работу бюджетных учреждений.