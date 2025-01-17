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Детям запретят кататься со Слудской горки (и не только с нее!)

Мэрия Перми расширяет список мест, где нельзя находиться детям. На сайте администрации появился документ, подписанный главой города Эдуардом Сосниным.

Пермь-300/Telegram

В перечень войдут «места, используемые для катания с горок в зимний период, граничащие с автомобильными дорогами (включая внутриквартальные проезды), железнодорожными и трамвайными путями, водоемами; имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и т.д.)». В том числе Слудская горка. 

В январские каникулы дети использовали ее склон в районе улиц Попова и Петропавловская для катания. Мэр призывал не делать этого, как рядом находится дорога и трамвайные пути.

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