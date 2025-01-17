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Пермский край отметит годовщину снятия блокады Ленинграда

Пермский край отметит 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В честь памятной даты пройдут мероприятия, которые направлены на сохранение памяти о героизме и стойкости жителей осажденного города.

ВОО «Волонтеры Победы»

Первым событием станет показ видеодневника «Код доступа: Матч жизни». Он пройдет 18 января в ДК Молодежи. Проект рассказывает о событиях 1941-1944 годов через воспоминания людей, которые 872 дня боролись за жизнь.

Пермский край присоединится также к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». С 18 по 27 января в школах и вузах региона, домах культуры и других учреждениях будут проведены уроки, посвященные этой теме. Кусочек хлеба весом в 125 граммов станет ключевым символом акции. Такую норму выдавали в блокадном Ленинграде зимой 1941-1942 годов.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 6+

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