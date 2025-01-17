Названы самые «дорогие» специалисты по итогам 2024 года

Самому «дорогому» специалисту предлагали в среднем 240 тыс. рублей. Им стал дата-сайентист. Доходы до 175 тыс. рублей были у токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков, на третьем месте по среднему уровню зарплат — коммерческие директора с зарплатой 172,5 тыс. рублей.

Также в числе высокооплачиваемых профессий 2024 года оказались водители (153,3 тыс. рублей), генеральные и исполнительные директора (150 тыс.), сварщики (141,9 тыс.). Топ-10 «дорогих» специалистов в Пермском крае вошли руководители строительного проекта (119,2 тыс.).

Самые маленькие зарплаты в 2024 году были у дворников (22,9 тыс. рублей), уборщиков (27,1 тыс.), воспитателей и нянь (29,9 тыс.), психологов (30,3 тыс.).

Недавно мы рассказывали о главных тенденциях рынка труда на 2025 год.

Информационный обзор редакции.