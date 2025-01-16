С начала года вырос спрос на услуги клининга

После январских праздников в Перми вырос спрос на услуги профессиональных клинеров. Пользователи стали заказывать генеральную уборку чаще на 21% по сравнению с прошлым годом, делится данными сервис «Авито Услуги».
Одновременно с этим растет спрос на отдельные виды услуг по уборке. В топе — мытье окон. С начала года им стали интересоваться на 27% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также вырос спрос на чистку ковров и мягкой мебели.
В 2024 году в Перми вырос спрос на услуги клининга. Оказывается, на треть, причем чаще профессиональную уборку заказывают зумеры.
Ранее мы рассказывали о том, что каждый четвертый пермяк делает ремонт дома самостоятельно.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)