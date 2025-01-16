С начала года вырос спрос на услуги клининга

Одновременно с этим растет спрос на отдельные виды услуг по уборке. В топе — мытье окон. С начала года им стали интересоваться на 27% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также вырос спрос на чистку ковров и мягкой мебели.

В 2024 году в Перми вырос спрос на услуги клининга. Оказывается, на треть, причем чаще профессиональную уборку заказывают зумеры.

Ранее мы рассказывали о том, что каждый четвертый пермяк делает ремонт дома самостоятельно.

Информационный обзор редакции.