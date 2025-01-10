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Елочка из Усолья участвует во Всероссийском конкурсе: ее украсили символическими хенд-мейд игрушками

Главная елочка в Усолье Строгановском попала в финал Всероссийского конкурса «Елки России». Они должны быть украшены изделиями местных мастеров и отражать локальную идентичность.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края
Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Пермский край представляет елочка из Усолья. Ее впервые украсили игрушками, созданными руками самих жителей во время открытой арт-лаборатории.

Украшения отражают рождественские традиции Верхнекамья, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Глубокий синий и голубой цвета напоминают о реке Каме и куполах православной церкви, золотой — о Вифлеемской звезде, красный — о знаменитом на весь мир строгановском барокко. Каждый герой елочной игрушки также связан с традициями Пермского края и историей Рождества, например, коза и медведь — герои усольских рождественских колядок, а образ птицы Сирин встречается в Усолье на изразцах.

Всего в конкурсе 58 «участников». Голосование за лучшую елку пройдет до 11 января.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

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