Елочка из Усолья участвует во Всероссийском конкурсе: ее украсили символическими хенд-мейд игрушками

Пермский край представляет елочка из Усолья. Ее впервые украсили игрушками, созданными руками самих жителей во время открытой арт-лаборатории.

Украшения отражают рождественские традиции Верхнекамья, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. Глубокий синий и голубой цвета напоминают о реке Каме и куполах православной церкви, золотой — о Вифлеемской звезде, красный — о знаменитом на весь мир строгановском барокко. Каждый герой елочной игрушки также связан с традициями Пермского края и историей Рождества, например, коза и медведь — герои усольских рождественских колядок, а образ птицы Сирин встречается в Усолье на изразцах.

Всего в конкурсе 58 «участников». Голосование за лучшую елку пройдет до 11 января.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.