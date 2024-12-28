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Для работы на стройках планируют привлекать мигрантов из Индии, Китая и ЮАР

На стройки в Пермском крае будут легально привлекать мигрантов в 2025 году. В первом квартале 2025 года запустят пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук.

Freepik

Как сообщает «Новый компаньон», привлекать будут иностранных работников из Дальнего зарубежья — Индии, Китая, ЮАР и других стран. В региональном правительстве считают, что такая мера поможет решить проблему нехватки рабочей силы на крупных стройках: при возведении гостиниц, школ и медучреждений. 

«Мы сможем привлекать квалифицированных рабочих из других стран, — отметил и.о. главы Министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов. — Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тыс. руб. в квартал, и это очень высокая зарплата».

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