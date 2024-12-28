Для работы на стройках планируют привлекать мигрантов из Индии, Китая и ЮАР

Как сообщает «Новый компаньон», привлекать будут иностранных работников из Дальнего зарубежья — Индии, Китая, ЮАР и других стран. В региональном правительстве считают, что такая мера поможет решить проблему нехватки рабочей силы на крупных стройках: при возведении гостиниц, школ и медучреждений.

«Мы сможем привлекать квалифицированных рабочих из других стран, — отметил и.о. главы Министерства территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов. — Минимальная заработная плата для таких специалистов составляет 750 тыс. руб. в квартал, и это очень высокая зарплата».