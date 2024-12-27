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Фонд креативных индустрий создадут в Пермском крае

В Пермском крае появится новая организация — «Фонд креативных индустрий». Соответствующее постановление опубликовано на сайте губернатора и правительства региона.

Freepik

Фонд будет разрабатывать комплекс мер, направленных на развитие креативной экономики. Также в его задачи войдет внедрение механизмов для функционирования креативных индустрий. К ним относятся продукты, созданнын с помощью творческих идей: кино, анимация, видеоигры и ИТ, индустрия мероприятий, мода, дизайн, реклама, музыка.

Ранее мы рассказывали, что Пермский край попал в число регионов, которые будут развивать креативные индустрии в «пилотном» режиме.

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