Названы имена лидеров Пермского края в сфере культуры, туризма, малого бизнеса

Победителей определяли в 16 номинациях. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, всего в этом году на конкурс поступило около 300 заявок, а в шорт-лист попали 50 проектов.

В номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» победителем стала семья Комковых, развивающих круглогодичный комплекс для отдыха «Панорамный», а также организующих сплава на каяках и сапбордах. Лучшим в сфере «Туризм» стал проект «Строганов фест на Каме», который проводит ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». За семейный фестиваль «Медвежонок 2.0» награду в номинации «Культур» получил Центр развития кинопроизводства.

Еще 13 победителей, получивших награду «Лидер Пермского края» в 2024 году:

«Промышленность» — АО «Новомет-Пермь»;

«Спорт» — АНО «Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ"»;

«Здравоохранение» — ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»;

«Образование» — ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»;

«Энергетика» — «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» — ООО «Промышленное оборудование»;

«Агропромышленный комплекс» — ООО «Агропредприятие «Заря Путино»;

«Информационные технологии и телекоммуникации» — ООО «Интернет Плюс»;

«Социальная и общественная деятельность» — ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов»;

«Дороги и транспорт» — ООО «СК «Химспецстрой»;

«Строительство» — Строительный холдинг «Ярус Групп»;

«Молодежная политика» — МАУ «Молодежный центр» (Чусовой);

«Экология» — АО «Сибур-Химпром».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+