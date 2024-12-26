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Названы имена лидеров Пермского края в сфере культуры, туризма, малого бизнеса

Прошла церемония награждения победителей конкурса «Лидер Пермского края 2024». Третий год подряд власти определяют компании, предприятия, организации и представителей малого бизнеса, которые вносят значительный вклад в развитие региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Победителей определяли в 16 номинациях. По данным пресс-службы губернатора и правительства Пермского края, всего в этом году на конкурс поступило около 300 заявок, а в шорт-лист попали 50 проектов.

В номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» победителем стала семья Комковых, развивающих круглогодичный комплекс для отдыха «Панорамный», а также организующих сплава на каяках и сапбордах. Лучшим в сфере «Туризм» стал проект «Строганов фест на Каме», который проводит ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат». За семейный фестиваль «Медвежонок 2.0» награду в номинации «Культур» получил Центр развития кинопроизводства.

Еще 13 победителей, получивших награду «Лидер Пермского края» в 2024 году:
  • «Промышленность» — АО «Новомет-Пермь»;
  • «Спорт» — АНО «Школьная баскетбольная лига "КЭС-БАСКЕТ"»;
  • «Здравоохранение» — ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»;
  • «Образование» — ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж»;
  • «Энергетика» — «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
  • «Жилищно-коммунальное хозяйство» — ООО «Промышленное оборудование»;
  • «Агропромышленный комплекс» — ООО «Агропредприятие «Заря Путино»;
  • «Информационные технологии и телекоммуникации» — ООО «Интернет Плюс»;
  • «Социальная и общественная деятельность» — ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов»;
  • «Дороги и транспорт» — ООО «СК «Химспецстрой»;
  • «Строительство» — Строительный холдинг «Ярус Групп»;
  • «Молодежная политика» — МАУ «Молодежный центр» (Чусовой);
  • «Экология» — АО «Сибур-Химпром».

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 16+

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