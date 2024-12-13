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Огурцы подорожали за месяц на 55 процентов: Пермьстат поделился статистикой цен

В ноябре 2024 года в Пермском крае больше всего подорожали продукты и капитальный ремонт. По данным Пермьстата, индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,9%.

Unsplash

Больше всего за месяц подорожали огурцы (+55%), картофель (27%), лук и помидоры (+26%), капуста (+22%). Значительно выросли цены на мороженые кальмары (+11,3%), яйца (+7,9%), соленую, маринованную и копченую рыбу (+7,8%). Сливки и кисломолочные продукты стали стоить больше на 6,4%, сливочное масло — на 5,5%, сыр — на 4,7%.

На индекс цен на услуги в Пермском крае больше всего повлияло увеличение размера взносов капитального ремонта (в 1,3 раза), стоимости услуг сотовой связи (+17,4%), проезда на поездах дальнего следования (+10,2%), услуг банков (+4,9%), услуг в сфере зарубежного туризма (+4,6%), экскурсионных услуг (+4,1%).

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