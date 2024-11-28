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Закон об ограничении работы «наливаек» в жилых домах одобрил краевой парламент

В Пермском крае ограничат работу «наливаек» — точек продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающим к ним территориям. Соответствующий проект закона приняли депутаты краевого парламента.

Freepik

Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Как рассказали в пресс-службе заксобрания, с 22:00 до 8:00 будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах. Исключение — рестораны.

Продавать пиво и пивные напитки, а также сидр, пyаp и медовухи разрешат только некоторых видах общепита: в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

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