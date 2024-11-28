Закон об ограничении работы «наливаек» в жилых домах одобрил краевой парламент

Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Как рассказали в пресс-службе заксобрания, с 22:00 до 8:00 будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах. Исключение — рестораны.

Продавать пиво и пивные напитки, а также сидр, пyаp и медовухи разрешат только некоторых видах общепита: в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.