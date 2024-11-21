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В ЗАГСе назвали самые популярные и редкие имена новорожденных

В ЗАГСе Пермского края рассказали о самых популярных и редких именах, которые давали новорожденным в 2024 году. По данным статистики, на свет появились более 18,3 тыс. детей.

Freepik

Самыми популярными именами для детей в Пермском крае стали Михаил, Артем и Тимофей, София, Анна и Ева. Как отметили в ЗАГСе, в последние годы вырос интерес к традиционным славянским именам, родители стали чаще назвать детей Светозарами, Добрынями, Святославами, Есениями, Мирославами и Златами.

Среди необычных имен, которые давали детям в Пермском крае — Нестор, Феликс, Фома, Юлий, Барселона, Ландыш, Веста и Ясна.

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