В ЗАГСе назвали самые популярные и редкие имена новорожденных

Самыми популярными именами для детей в Пермском крае стали Михаил, Артем и Тимофей, София, Анна и Ева. Как отметили в ЗАГСе, в последние годы вырос интерес к традиционным славянским именам, родители стали чаще назвать детей Светозарами, Добрынями, Святославами, Есениями, Мирославами и Златами.

Среди необычных имен, которые давали детям в Пермском крае — Нестор, Феликс, Фома, Юлий, Барселона, Ландыш, Веста и Ясна.