Названы имена лауреатов, претендующих на премию Пермского края в области культуры

В номинации «Литература» представлен писатель Сергей Тупицын с романом «Золотой брегет императора. Хроника русской смуты» (16+). В «Театре» лидирует авторский коллектив Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького. Режиссера-постановщика Дарью Левингер, художника Никиту Запаскина и актрису Анастасию Утробину отметили за спектакль «Кукуй, кукушечка!» (12+).

В списке еще один творческий коллектив, но уже более обширный и представляющий номинацию «Музыка». Художественного руководителя, директора Пермского музыкального колледжа Анну Жарову, музыкального руководителя и дирижера Татьяну Иванову, композитора Игоря Машукова и режиссера-постановщика Константина Яковлева выделили за постановку камерной оперы Игоря Машукова «Танго с коровами» (6+) на стихи Василия Каменского.

Персональную выставку Виктора Кузина «Поэзия акварели» (0+) номинировали в «Изобразительном искусстве». На премию в «Кино» претендуют авторы киноальманаха «Молотов коктейль» (12+) — сценарист Елена Филимоновых, режиссера Алексей Романов, композитор Марка Либерзон и актер Александр Смирнов.