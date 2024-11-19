Названы имена лауреатов, претендующих на премию Пермского края в области культуры

Названы имена тех, кто попал в число лауреатов премии Пермского края в сфере культуры по итогам 2023 года. В предварительном списке, который опубликован в соцсетях Заксобрания, 10 номинаций и 28 имен. В ноябре парламент рассмотрит законопроект об утверждении их в качестве лауреатов премии, а в декабре пройдет награждение.
В номинации «Литература» представлен писатель Сергей Тупицын с романом «Золотой брегет императора. Хроника русской смуты» (16+). В «Театре» лидирует авторский коллектив Коми-Пермяцкого драматического театра им. Горького. Режиссера-постановщика Дарью Левингер, художника Никиту Запаскина и актрису Анастасию Утробину отметили за спектакль «Кукуй, кукушечка!» (12+).
В списке еще один творческий коллектив, но уже более обширный и представляющий номинацию «Музыка». Художественного руководителя, директора Пермского музыкального колледжа Анну Жарову, музыкального руководителя и дирижера Татьяну Иванову, композитора Игоря Машукова и режиссера-постановщика Константина Яковлева выделили за постановку камерной оперы Игоря Машукова «Танго с коровами» (6+) на стихи Василия Каменского.
Персональную выставку Виктора Кузина «Поэзия акварели» (0+) номинировали в «Изобразительном искусстве». На премию в «Кино» претендуют авторы киноальманаха «Молотов коктейль» (12+) — сценарист Елена Филимоновых, режиссера Алексей Романов, композитор Марка Либерзон и актер Александр Смирнов.
Премией в номинации «Инклюзивный проект» наградить предлагают коллектив фестиваля творчества людей с особенностями здоровья «Полет без границ» в лице автора проекта Натальи Серебренниковой, дизайнера Юлии Волковой и гейм-дизайнера Розы Салаватуллиной. За «Сохранение и пропаганду культурного наследия Пермского края» отметили команду проекта «Сайгатская клетка» из города Чайковский, в частности, кураторов Ольгу Синицкую и Татьяну Юрьеву, мастеров Татьяну Чепкасову, Татьяну Деветьярову и Марию Юркову.
Организатора фестиваля электронной музыки и визуального искусства Efest (18+) Михаила Беляева (он был победителем премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» – 2024), а также режиссера Сергея Иванова, помощника режиссера Александру Окуневу, художника Наталию Каштанову, специалиста по аудиовизуальным спецэффектам Дмитрия Носкова предлагают наградить в номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества». За «Детский и(или) молодежный проект» отметили организаторов фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (6+) — президента фестиваля Гавриила Гордеева и генерального продюсера Алену Волкову-Семерикову. Кстати, «Медвежонок» также стал лауреатом премии «ТОП 30» журнала «Прм.Собака.ru».
Информационный обзор редакции.
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