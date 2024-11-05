Пермский край опустился в рейтинге по доступности аренды жилья

За год Пермский край потерял три позиции в рейтинге регионов по доступности жилья. Центр экономических исследований по заказу РИА Новости анализировал доступность аренды жилья для семей с детьми в России в 2024 году. Расчеты проводили по официальной статистике: предполагалось, что в семье двое взрослых и двое детей. На аренду жилья после вычета прожиточных минимумов уходит 70% уходит, 30% — на прочие расходы.

По данным исследования, 52,8% семей с двумя детьми в Пермском крае могут снять квартиру в 2024 году. Их общий доход составляет 94,1 тыс. рублей. При таком раскладе Пермский край занимает 22-е место. В 2023-м году регион был на 19-м месте, арендовать квартиру могли 56,1%, а средний доход был на уровне 81 тыс. рублей.

По мнению авторов исследования, доступность аренды жилья в России остается на высоком уровне. Почти половина семей может снять типовую двухкомнатную квартиру. Первые три места рейтинга по доступности занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (71,2%), ХМАО (68,9%) и Магаданская область (65%). В аутсайдерах — республики Дагестан (19,1%) и Чечня (16,6%) и Кабардино-Балкария (16,2%).

Информационный обзор редакции.