Рождаемость в Пермском крае снизилась, а количество разводов выросло

В Пермском крае продолжает снижаться рождаемость и количество заключенных браков. О демографической ситуации с января по август 2024 года рассказали в Пермьстате.

За это время родились 14 626 малышей: это на 689 меньше, чем за восемь месяцев 2023 года. Умерли 23 193 человек, что больше на 998 по сравнению с прошлым годом. Естественная убыль населения Пермского края составила 8 567 человек. В 2023 году она была меньше — 6 880 человек.

По сравнению с 2023-м в этом году браков стало меньше на 617 — 10 408. Но вместе с тем количество разводов снизилось на 487: по итогам восьми месяцев 2024 года их было 7 508.