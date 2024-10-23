В Перми нашли упоминание о квадробере-медведе в книге 19 века

В Перми первые упоминания квадроберов обнаружили в книге 19 века. Открытие сделал автор краеведческого проекта «Гуляю по краю» в книге с очерками писателя и журналиста Василия Немировича-Данченко.

Автор, брат известного театрального деятеля, в 1875 году вовремя путешествия по Пермскому краю написал несколько документальных очерков. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой Станислава Кудряшева, в одном из них Немирович-Данченко описал встречу с «квадробером». Незнакомец был раздет, укусил автора за ногу и начал рычать, а после заявил, что он — медведь.

«Вдруг чьи-то зубы впились в мою ногу. Едва отскочить успел. Смотрю, из-под стола на четвереньках и голый вылезает. А я ведь медведь! — поясняет он, видя мое недоумение», — пишет Василий Немирович-Данченко.

Информационный обзор редакции.