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В Перми нашли упоминание о квадробере-медведе в книге 19 века

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В Перми первые упоминания квадроберов обнаружили в книге 19 века. Открытие сделал автор краеведческого проекта «Гуляю по краю» в книге с очерками писателя и журналиста Василия Немировича-Данченко.

Автор, брат известного театрального деятеля, в 1875 году вовремя путешествия по Пермскому краю написал несколько документальных очерков. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой Станислава Кудряшева, в одном из них Немирович-Данченко описал встречу с «квадробером». Незнакомец был раздет, укусил автора за ногу и начал рычать, а после заявил, что он — медведь.

«Вдруг чьи-то зубы впились в мою ногу. Едва отскочить успел. Смотрю, из-под стола на четвереньках и голый вылезает. А я ведь медведь! — поясняет он, видя мое недоумение», — пишет Василий Немирович-Данченко.

Информационный обзор редакции.

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