Спрос на поваров и кондитеров вырос на 35 процентов

В Пермском крае опять не хватает поваров, пекарей и кондитеров. Эти профессии названы самыми дефицитными за первые девять месяцев 2024 года. На одну вакансию приходится 0,9 резюме (средний показатель в России — 1,1).

Спрос на поваров, пекарей и кондитеров в Пермском крае вырос на 35,4% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Новый компаньон» с отсылкой на аналитиков Head Hunter. Чаще всего поваров ищут компании из сферы розничной торговли (53%) и рестораны общественного питания (40%).

Среди соискателей количество мужчин и женщин практически одинаковое: 49% и 51%. Больше половины в возрасте 26-45 лет, почти треть — до 25 лет. Чаще всего ищут поваров, знающих европейскую кухню (5,4% вакансий). Затем идут русская (2,7%) и японская с итальянской (по 2,4%).

В марте мы уже рассказывали о самых дефицитных профессиях в сфере общепита.

Информационный обзор редакции.